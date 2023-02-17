عدن.. مليشيا الانتقالي تقتل نجل شيخ قبلي بارز من ابناء محافظة مأرب

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قتلت مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات، نجل الشيخ القبلي البارز عبد اللطيف القبلي نمران، الذي ينتمي الى قبائل مراد في محافظة مأرب.
والضحية هو بدر بن عبداللطيف شقيق قائد محور سبأ العميد عبدالهادي القبلي، قتل الليلة الماضية، على يد عناصر تابعة للمجلس الانتقالي في إحدى نقاط العاصمة المؤقتة عدن,دون معرفة ملابسات ما حدث.