عدن.. مليشيا الانتقالي تقتل نجل شيخ قبلي بارز من ابناء محافظة مأرب

الجمعة 17 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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قتلت مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات، نجل الشيخ القبلي البارز عبد اللطيف القبلي نمران، الذي ينتمي الى قبائل مراد في محافظة مأرب.

والضحية هو بدر بن عبداللطيف شقيق قائد محور سبأ العميد عبدالهادي القبلي، قتل الليلة الماضية، على يد عناصر تابعة للمجلس الانتقالي في إحدى نقاط العاصمة المؤقتة عدن,دون معرفة ملابسات ما حدث.