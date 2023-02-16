تصعيد حوثي طائفي يستهدف طلاب ومعلمي المدارس

الخميس 16 فبراير-شباط 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - العاصمة أون لاين

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كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من أنشطتها الطائفية مستهدفة طلاب ومعلمي مدارس صنعاء، مستبقة بذلك انتهاء العام الدراسي، الذي لم يتبق له سوى شهر.

وتنوعت الأنشطة الحوثية وهي لأسبوع واحد، ما بين ورش العمل للإخصائيين، وإقامة فعاليات الصرخة والرحلات وإنزال التعاميم بعمل وقفات احتجاج مختلفة.

ففي منطقة معين التعليمية، وتحديداً في مدرسة سقطرى، عقدت المليشيا ورشة للإخصائيين الاجتماعيين، من مختلف المدارس، بهدف التوعية عن مخاطر المخدرات.

مصادر مطلعة قالت إن الورشة التي عقدت السبت طرحت فيها موضوعات متعددة عن المخدرات وأنواعها، إلا أن أغلب الحاضرين شككوا من أهدافها حيث أصبحت للتعريف عنها لا التحذير منها.

وسخرت المصادر من الورشة الحوثية، كونها ليس لمكافحة آفة المخدرات إنما "الهدف الباطن زيادة فتح الناس أعينهم على شيء اسمه مخدرات" وفقاً للمصادر.

إلى ذلك استغلت مليشيا الحوثي ما تسميه جمعة رجب لتنفيذ أنشطة مختلفة في المدارس والتي تبعتها أنشطة بذكرى مقتل مؤسسها حسين الحوثي.

كما فرضت المليشيا أنشطة أخرى بتعميم أنزلته على كل المدراس، بعمل وقفات طلابية، بزعم ذكرى ما تدعي أنه فرار المارينز الأمريكي من صنعاء.

وفي هذه الوقفات أجبرت المليشيا الطلاب على قراءة بيان في المدارس التي أقيمت فيها وتنتهي بترديد الصرخة الخمينية.

وتزامنت مع هذه الوقفات تقارير إجبارية ترفع من كل مدرسة نفذت فيها الوقفات والتي تكون مصورة لأعداد الطلاب، مع رفع أسماء المتغيبين من الطلاب والمعلمين لمعاقبتهم.



علماً أن المليشيا خلال الأسابيع الماضية فرضت على المدارس أن تخصص الإذاعات الصباحية عن جمعة رجب، في تكثيف مقصود لغرس المفاهيم المغلوطة في أذهان الصغار.

ولتنفيذ هذه الإذاعات قامت لجان حوثية، أغلبها من "الزينبيات" بالنزول للمدارس في وقت الطابور الصباحي للإشراف والتأكد من تنفيذ البرنامج الإذاعي.

في موضوع متصل أجبرت المليشيا معلمي ومعلمات مادة القرآن الكريم في المدارس الخاصة لحضور دورات في الهوية الإيمانية الحوثية.

وأكدت المصادر أن المعلمين أجبروا على حضور الدورات التي امتدت إلى خمسة أيام، مع تهديد مدراء المدارس بإغلاقها إذا لم يرسلوا المعلمين للدورة.