روسيا تعرض على دول خليجية المشاركة في تصنيع مقاتلة حديثة “كش مات”

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أعلن مدير عام “روس أوبورون إكسبورت”، ألكسندر ميخيف، أن روسيا عرضت على دول الشرق الأوسط “الخليج”، الشراكة في مجال صناعة الأسلحة بما في ذلك صناعة المقاتلة الحديثة “كش مات”، وذلك بحسب ما قاله الإعلام الروسي، اليوم الخميس.
– روسيا تعرض على دول خليجية المشاركة في تصنيع مقاتلة حديثة
وفقاً لوكالة نوفوستي الروسية، فإن تصريح مدير عام “روس أوبورون إكسبورت”، وهي شركة تدير صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، قبل أيام من انطلاق معرض الأسلحة الدولي “آيدكس 2023″، الذي سينعقد في الفترة من 20 فبراير حتى 24 من الشهر نفسه في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي.
ونقلت الوكالة عن المسؤول الروسي، قوله: “نعمل اليوم بنشاط على مقترحات حول أكثر أشكال الشراكة مع دول الشرق الأوسط والمتعلقة أساساً بنقل التكنولوجيا والتنمية المشتركة”.
وأضاف: “تدرس (روس أوبورون إكسبورت) خيارات الإنتاج المشترك لمنتجات حديثة عالية التقنية، بما في ذلك مقاتلة الجيل الخامس (كش مات)”.
وتابع ميخيف، قوله: “إن المجالات الواعدة الأخرى للتعاون العسكري الفني مع دول المنطقة تشمل مشاريع التطوير والإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الجوي ومعدات البحرية وأسلحة القوات البرية”.
والجدير ذكره أن “كش مات” هي أول طائرة روسية ذات محرك واحد من الجيل الخامس طورتها الشركة الروسية “سوخوي”، وتم عرض المقاتلة للمرة الأولى في يوليو 2021 خلال معرض الفضاء الجوي “ماكس 2021″، فيما تم عرضها لأول مرة في الساحة الدولية في نفس العام في معرض دبي للطيران.
والميزات الرئيسية للمقاتلة هي القدرة على التخفي والتكلفة المنخفضة لساعة الطيران والأداء العالي من حيث الفعالية، حسب الوكالة الروسية.