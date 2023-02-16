مباحثات أمريكية دولية لحشد الدعم للاحتياجات الإنسانية في اليمن

الخميس 16 فبراير-شباط 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ناقش المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، الخميس، مع مسؤولي وكالات دولية، حشد الدعم للاحتياجات الإنسانية في اليمن.



وبحسب بيان للخارجية الأمريكية فإن ليندركينغ اجتمع بـ كاترينا ريتز رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن، وريتشارد راغان المدير القطري للغذاء العالمي في اليمن.



وناقش الاجتماع وفقا للبيان الحاجة الملحة للتمويل لدعم المساعدة المنقذة للحياة ومساعدة اليمنيين.



ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر للمانحين ترعاه الأمم المتحدة وتتشارك السويد وسويسرا في استضافته في السابع والعشرين من فبراير الجاري لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لهذا العام والتي تتطلب 4.3 مليار دولار