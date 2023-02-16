الرئيس العليمي يتجاهل ''المرجعيات الثلاث'' ويتحدث حول احياء العملية السياسية بجهود منسقة بين ''الأشقاء والأصدقاء''

الخميس 16 فبراير-شباط 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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تجاهل الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة في اليمن، ذكر المرجعيات الثلاث التي تنطلق منها اي عملية سياسية في البلد.

حيث تحدث العليمي في اجتماع عقد في بروكسل، مع السفراء العرب المعتمدين لدى بلجيكا حول احياء العملية السياسية بجهود الاشقاء والاطراف الدولية، متجاهلا المرجعيات التي تأتي في مقدمتها قرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني.

وقالت وكالة سبأ الحكومية ان العليمي وضع السفراء العرب أمام تطورات الوضع اليمني، وفرص احياء العملية السياسية على ضوء الجهود المنسقة بين الاشقاء والاصدقاء، والمبعوث الخاص للامم المتحدة، في ظل استمرار تعنت المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني ومشروعه التخريبي في المنطقة.

وفي تفاصيل الخبر التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس فرج البحسني، السفراء العرب، وبعثتي جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمدين لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الاوروبي.

وفي اللقاء رحب الرئيس بالدبلوماسيين العرب، وأطلعهم على طبيعة ونتائج زيارته الحالية إلى بروكسل، كما أثنى على دورهم في الدفاع عن القضية اليمنية، و خدمة مصالح الامة، ومواجهة تحدياتها المشتركة.

واشار الرئيس الى التحديات الاقتصادية والانسانية التي تواجهها الدولة اليمنية، ودور الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في استمرار الخدمات الاساسية، والحد من تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والبنى التحتية، وخطوط الملاحة الدولية.

وتبادل رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع السفراء العرب، النقاش حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنسيق المواقف في مختلف المحافل الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وسفير اليمن لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الاوروبي، محمد طه مصطفى.