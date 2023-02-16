حذرت من شائعات الحوثي وتوعدت المخالفين.. الحكومة تكشف حقيقة وجود تعديلات في اجراءات دخول السفن الى الموانئ اليمنية تفاصيل قرار حوثي غير معلن يستهدف الانتاج الوطني القادم من المحافظات المحررة البلاد تدخل تحت تأثير حالة جوية تستمر أيام.. توقعات الأرصاد اليمنية لما سيحدث خلال اليومين المقبلين دراسات حديثة تكشف فوائد قد لا تعرفها للفاصولياء مجلس الأمن الدولي يحسم أمر العقوبات على أحمد علي وعبدالملك الحوثي وقيادات انقلابية اخرى الدولار في عدن يساوي 1250ريال للشراء.. تعرف على أسعار الصرف اليوم وفارق السعر الكشف عن نتائج جولة المفاوضات الأولى بين ميسي وسان جيرمان إسرائيل توافق على 3 إجراءات اقتصادية لمساعدت الفلسطينيين لمواجهة مسيرات إيران.. قرارات جديدة في مجلس الشيوخ الأميركي "اليمنية" تستأنف رحلاتها بين مطاري عدن وأديس أبابا بعد 7 سنوات من التوقف
نفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجود أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وأكد بيان مشترك صادر عن وزارتي النقل والصناعة والتجارة، “أنه لا يوجد أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة، وإن الشائعات المنتشرة هي محض كذب ومحاولة للالتفاف على القانون وعلى الآليات المتفق عليها مع كل من الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة”.
وأعلنت الحكومة في هذا السياق، “رفضها القاطع للابتزاز الذي يتعرض له القطاعين التجاري والملاحي وسياسة العبث بقوت الشعب عبر الإيقاف والمنع والابتزاز الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا”.
وتوعدت الحكومة اليمنية، “باتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذا التجار ووكلاء الملاحة المخالفين لتلك القرارات والإجراءات”.
وأكدت عزمها اتخاذ إجراءات وتعليمات لتنظيم حركة التجارة في الموانئ المختلفة، بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع، ورفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة.
كما حذرت من الانجرار وراء إشاعات المليشيات الحوثية الهادفة للتملص من الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها وتحت أي مبرر، كون ذلك سيعرض المخالفين للعقوبات القانونية وصولاً إلى الإدراج بالقائمة السوداء”.