حذرت من شائعات الحوثي وتوعدت المخالفين.. الحكومة تكشف حقيقة وجود تعديلات في اجراءات دخول السفن الى الموانئ اليمنية

الخميس 16 فبراير-شباط 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجود أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وأكد بيان مشترك صادر عن وزارتي النقل والصناعة والتجارة، “أنه لا يوجد أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة، وإن الشائعات المنتشرة هي محض كذب ومحاولة للالتفاف على القانون وعلى الآليات المتفق عليها مع كل من الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة”.

وأعلنت الحكومة في هذا السياق، “رفضها القاطع للابتزاز الذي يتعرض له القطاعين التجاري والملاحي وسياسة العبث بقوت الشعب عبر الإيقاف والمنع والابتزاز الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا”.

وتوعدت الحكومة اليمنية، “باتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذا التجار ووكلاء الملاحة المخالفين لتلك القرارات والإجراءات”.

وأكدت عزمها اتخاذ إجراءات وتعليمات لتنظيم حركة التجارة في الموانئ المختلفة، بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع، ورفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة.

كما حذرت من الانجرار وراء إشاعات المليشيات الحوثية الهادفة للتملص من الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها وتحت أي مبرر، كون ذلك سيعرض المخالفين للعقوبات القانونية وصولاً إلى الإدراج بالقائمة السوداء”.