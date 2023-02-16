تفاصيل قرار حوثي غير معلن يستهدف الانتاج الوطني القادم من المحافظات المحررة

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منعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران دخول منتجات شركتي الوحدة والوطنية للإسمنت إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في قرار غير معلن منذ نهاية الشهر الماضي.
وقال مصدر يعمل في قطاع النقل لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي الإرهابية حظرت نهائيا دخول أي بضاعة محلية منتجة في المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها".
وأضاف، أن مليشيا الحوثي اتخذت قرارا نهائيا بمنع دخول أي من منتجات الشركة الوطنية للإسمنت، مقرها لحج، وشركة الوحدة للإسمنت مقرها أبين، إلى مناطق سيطرتها.
وفي هذا السياق ذكرت منصات إعلامية تابعة للحوثي، إن المليشيا أبلغت شركتي الوطنية والوحدة شحن منتجاتهما من الإسمنت، عبر البحر للسماح لها بالوصول إلى مناطق سيطرة الحوثي.
في حين أفاد مصدر آخر بأن مليشيا الحوثي تخطط أيضا لإنشاء شركات أسمنت بديلة أو توريدها من الخارج.
يأتي ذلك في ظل استمرار حرب المليشيا الحوثية ضد القطاع التجاري الخاص خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.