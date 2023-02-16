البلاد تدخل تحت تأثير حالة جوية تستمر أيام.. توقعات الأرصاد اليمنية لما سيحدث خلال اليومين المقبلين

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توقع مركز الأرصاد الجوية ان تتأثر اليمن خلال اليومين القادمين بهبوب رياح باردة شمالية شرقية نشطة تصل اقصى سرعة لها إلى 25 عقدة يرافقها غبار واسع الانتشار وانخفاض درجات الحرارة بمعدل 2 إلى 5 درجات.
وبحسب المركز يبدأ تأثيرها على المناطق الصحراوية في محافظات (حضرموت والمهرة، الجوف، مأرب، شبوة وصعدة) ابتداءً من يوم الجمعة 17فبراير. ويمتد تأثيرها على محافظات ( البيضاء، الضالع، إب، ذمار، صنعاء، عمران، المحويت وحجة).
وتستمر الحالة حتى منتصف الاسبوع القادم.