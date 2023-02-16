دراسات حديثة تكشف فوائد قد لا تعرفها للفاصولياء

الخميس 16 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت دراسات حديثة أن واحدة من أكبر فوائد الفاصولياء والبقوليات الأخرى هي خفض خطر الإصابة بأمراض القلب. ووجدت تلك الدراسات أن الأطعمة الغنية بالبقوليات تخفض نسبة الكوليسترول الضار (LDL كوليسترول) وتزيد من نسبة الكوليسترول النافغ (HDL كوليسترول)، حسب ما أورد موقع “Zentrum Der Gesundheit” الألماني.

وحسب الدراسات تحوي البقوليات الألياف ومضادات الأكسدة، ما يؤدي إلى خفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات.

وتعمل الفاصولياء والبقوليات كذلك على تنظيم مستوى السكر في الدم، ما يعود بالفائدة الكبيرة على مرضى السكري؛ إذ الألياف تجعل امتصاص الدم للغلوكوز أبطأ، وخاصة بعد الوجبات اليومية. ومعروف أن مستوى السكر بالدم يرتفع بعد تناول الطعام.

كما أن البقوليات، ومنها الفاصولياء، مصدر مهم للبروتين النباتي الضروري لبناء والحفاظ على الكتلة العضلية. ويمتاز البروتين النباتي باحتوائه على نسبة أقل من الأحماض الدهنية المشبعة المضرة.

ويقول الموقع الألماني أن البقوليات، وعلى رأسها الفاصولياء، تعزز الشعور بالشبع، لاحتوائها على نسبة جيدة من الألياف والبروتين، ما يجعل المعدة ممتلئة لفترة أطول وتحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم.