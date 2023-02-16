الدولار في عدن يساوي 1250ريال للشراء.. تعرف على أسعار الصرف اليوم وفارق السعر

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أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني الخميس - 16/02/2023
صنعاء
-الدولار الأمريكي
شراء = 544 بيع = 549
-الريال السعودي
شراء = 144 بيع = 145.5
عدن
-الدولار الأمريكي
شراء = 1250 بيع = 1258
-الريال السعودي
شراء = 332 بيع = 333