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الدولار في عدن يساوي 1250ريال للشراء.. تعرف على أسعار الصرف اليوم وفارق السعر

الخميس 16 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني الخميس - 16/02/2023

صنعاء 

-الدولار الأمريكي

شراء = 544 بيع = 549

-الريال السعودي

شراء = 144 بيع = 145.5 

عدن 

-الدولار الأمريكي

شراء = 1250 بيع = 1258 

-الريال السعودي

شراء = 332 بيع = 333

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