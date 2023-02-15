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استأنفت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم، رحلاتها الجوية بين مطاري عدن الدولي واديس ابابا في أثيوبيا، بمعدل رحلتين بالاسبوع.
واوضح رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود، أن هذه الخطوة تأتي وفق خطط الاستراتيجية للخطوط الجوية اليمنية بما يخدم إعادة تعزيز العلاقات الاجتماعية والنشاط التجاري الذي يربط بين البلدين بعد سبع سنوات من التوقف جراء الاوضاع التي تعيشها البلاد.
واشار إلى أن اليمنية ستعمل خلال الفترة القادمة على إستئناف رحلاتها الجوية إلى محطات آخرى.
من جانبه لفت نائب المدير العام لشؤون التجارية للخطوط الجوية اليمنية محسن حيدرة، إلى أن خط الطيران المباشر بين عدن واديس ابابا سيساهم في دفع الحركة التجارية بعدة مجالات خاصة وأن البلدين ترتبطان بعلاقات تاريخية قديمة.
وكان في إستقبال رحلة اليمنية لدى وصولها مطار أديس أبابا، الوزير مفوض بسفارة بلادنا لدى اثيوبيا محمد صلوح العمري والملحق التجاري المستشار محمد قناف ورئيس هيئة الطيران المدني والارصاد الكابتن صالح بن نهيد.