وزير الداخلية يناقش مع الإدارة الأمريكية ملفات مكافحة التنظيمات الإرهابية

الأربعاء 15 فبراير-شباط 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ناقش وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم ، في الرياض مع القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الامريكية كريستوفر لاندبرغ ونائب المبعوث الخاص للتحالف الدولي لهزيمة داعش إيان مكاري والسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، سبل تعزيز التنسيق الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية.

وخلال اللقاء ثمن وزير الداخلية جهود الولايات المتحدة الامريكية والتنسيق الأمني مع اليمن في مكافحة التنظيمات الإرهابية وحماية طريق الملاحة الدولية من خطر تهديد المليشيات الحوثية و تهريب الأسلحة والصواريخ التي تستخدمها المليشيات والتنظيمات الإرهابية لتهديد السلم المجتمعي واستهداف مؤسسات وموارد الدولة.

وأكد على أهمية التعاون في مجال التدريب والتأهيل لكوادر الوزارة في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والذي من شأنه أن يساهم في اجتثاث بؤر الإرهاب التي تستغل المرحلة الانتقالية التي تمر بها اليمن .

من جهته جدد المسؤلون الامريكيون، مواصلة بلادهم التعاون والتنسيق الأمني لدعم واستقرار اليمن.