وزير الداخلية يناقش مع الإدارة الأمريكية ملفات مكافحة التنظيمات الإرهابية انقطاع التيار الكهربائي عن جميع مديريات محافظة مأرب قائد عسكري موال للانتقالي الجنوبي يقول ان معركتهم ليست مع الحوثيين ويحدد ما هي ''المعركة الاساسية المقبلة'' أكثر من مليون طلقة ذخيرة و 5آلاف بندقية كانت في طريقها للحوثيين.. واشنطن تدرس امكانية ارسالها الى اوكرانيا نجاح اول عملية زراعة كلى في تعز قراءة في دعوة بن دغر لرفع العقوبات عن عائلة علي عبدالله صالح الكشف عن أخطر المناطق الزلزالية النشطة في مصر التربية تعلن موعد اختبارات النقل والوزاري للعام الدراسي 2022-2023 بالترتيب.. الدول العربية والعالمية الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية دراسة صادمة.. نوع من السكر ربما يسبب بمرض خطير
ناقش وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم ، في الرياض مع القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الامريكية كريستوفر لاندبرغ ونائب المبعوث الخاص للتحالف الدولي لهزيمة داعش إيان مكاري والسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، سبل تعزيز التنسيق الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية.
وخلال اللقاء ثمن وزير الداخلية جهود الولايات المتحدة الامريكية والتنسيق الأمني مع اليمن في مكافحة التنظيمات الإرهابية وحماية طريق الملاحة الدولية من خطر تهديد المليشيات الحوثية و تهريب الأسلحة والصواريخ التي تستخدمها المليشيات والتنظيمات الإرهابية لتهديد السلم المجتمعي واستهداف مؤسسات وموارد الدولة.
وأكد على أهمية التعاون في مجال التدريب والتأهيل لكوادر الوزارة في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والذي من شأنه أن يساهم في اجتثاث بؤر الإرهاب التي تستغل المرحلة الانتقالية التي تمر بها اليمن .
من جهته جدد المسؤلون الامريكيون، مواصلة بلادهم التعاون والتنسيق الأمني لدعم واستقرار اليمن.