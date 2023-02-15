انقطاع التيار الكهربائي عن جميع مديريات محافظة مأرب

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خرجت محطة مارب الغازية عن الخدمة صباح اليوم الاربعاء بسبب خلل فني، ما ادى إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع مديريات محافظة مأرب.
وقال مصدر محلي ان فريق فني تابع للمحطة يعمل على إصلاح الخلل، وإعادتها إلى الخدمة.