انقطاع التيار الكهربائي عن جميع مديريات محافظة مأرب

الأربعاء 15 فبراير-شباط 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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خرجت محطة مارب الغازية عن الخدمة صباح اليوم الاربعاء بسبب خلل فني، ما ادى إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع مديريات محافظة مأرب.

وقال مصدر محلي ان فريق فني تابع للمحطة يعمل على إصلاح الخلل، وإعادتها إلى الخدمة.