قائد عسكري موال للانتقالي الجنوبي يقول ان معركتهم ليست مع الحوثيين ويحدد ما هي ''المعركة الاساسية المقبلة'' الجيش الأميركي: أكثر من مليون طلقة ذخيرة كانت في طريقها للحوثيين في اليمن نجاح اول عملية زراعة كلى في تعز قراءة في دعوة بن دغر لرفع العقوبات عن عائلة علي عبدالله صالح الكشف عن أخطر المناطق الزلزالية النشطة في مصر التربية تعلن موعد اختبارات النقل والوزاري للعام الدراسي 2022-2023 بالترتيب.. الدول العربية والعالمية الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية دراسة صادمة.. نوع من السكر ربما يسبب بمرض خطير تفاصيل أزمة الدولار تدفع لاستحواذ خليجي غير مسبوق على حصص بشركات مصرية بعد نسخة المغرب.. دولة عربية تستضيف كأس العالم للأندية 2023
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الثلاثاء، أن الجيش الأميركي قال ان اكثر من مليون طلقة ذخيرة جرى ضبطها بعدما كانت في الأصل متجهة إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين قولهم ان 1.6 مليون طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة وعدد قليل من الصواريخ المضادة للدبابات وأكثر من 7000 من الأدوات المفجرة التي جرى ضبطها في الأشهر القليلة الماضية قبالة الساحل اليمني من مهربين يشتبه بأنهم يعملون لصالح إيران.
وحول اوكرانيا قالت الصحيفة ان الجيش الامريكي يقيم إمكانية إرسال آلاف الأسلحة إلى أوكرانيا.
واكد مسؤولين أميركيين أنهم يبحثون إمكانية إرسال أكثر من 5000 بندقية هجومية إلى أوكرانيا
وقالوا. أن هذه الخطوة غير المسبوقة قد تساعد كييف في مواجهة القوات الروسية في الحرب التي تدخل في غضون أيام عامها الثاني.