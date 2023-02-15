الجيش الأميركي: أكثر من مليون طلقة ذخيرة كانت في طريقها للحوثيين في اليمن

الأربعاء 15 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الثلاثاء، أن الجيش الأميركي قال ان اكثر من مليون طلقة ذخيرة جرى ضبطها بعدما كانت في الأصل متجهة إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين قولهم ان 1.6 مليون طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة وعدد قليل من الصواريخ المضادة للدبابات وأكثر من 7000 من الأدوات المفجرة التي جرى ضبطها في الأشهر القليلة الماضية قبالة الساحل اليمني من مهربين يشتبه بأنهم يعملون لصالح إيران.

وحول اوكرانيا قالت الصحيفة ان الجيش الامريكي يقيم إمكانية إرسال آلاف الأسلحة إلى أوكرانيا.

واكد مسؤولين أميركيين أنهم يبحثون إمكانية إرسال أكثر من 5000 بندقية هجومية إلى أوكرانيا

وقالوا. أن هذه الخطوة غير المسبوقة قد تساعد كييف في مواجهة القوات الروسية في الحرب التي تدخل في غضون أيام عامها الثاني.