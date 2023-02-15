التربية تعلن موعد اختبارات النقل والوزاري للعام الدراسي 2022-2023

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اعلنت وزارة التربية في صنعاء موعد بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٤ﮪ الموافق ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
وبحسب التعميم الوزاري والتقويم المدرسي الصادر عن وزارة التربية والتعليم، فإن موعد بدء اختبارات النقل بتاريخ السبت 19/شعبان/1444ﮪ الموافق 11/مارس/2023م.
وموعد بدء اختبارات الشهادة الثانوية (الصف الثالث الثانوي) بقسميه العلمي والأدبي بتاريخ السبت 16/شوال/1444ﮪ الموافق 6/مايو/2023م.
وتبدأ اختبارات الشهادة الأساسية (الصف التاسع) بتاريخ الأحد 17/شوال/1444ﮪ الموافق 7/مايو/2023م.