بالترتيب.. الدول العربية والعالمية الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية

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كشف مؤشر المخاطر العالمي لعام 2022 عن الدول الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية والتغير المناخي.
وقد احتلت الفلبين المرتبة الأولى عالميا، والصومال الأولى عربيا.
ويصنف التقرير الصادر عن تحالف "تطوير المساعدة" الذي يدمج عدة منظمات إغاثية ألمانية لعام 2022، 193 دولة حسب مخاطر التعرض للكوارث أو التعرض للأحداث الطبيعية الخطرة مثل الزلازل وأمواج تسونامي والفيضانات والجفاف.
وأوضح التقرير أن 9 من 15 دولة ذات أعلى مخاطر للكوارث هي من بين الدول الـ15 الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم. أما القارة الأمريكية فيه القارة الأكثر تعرضا لمخاطر الكوارث، تليها آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا.
أما أوروبا فهي في أدنى مرتبة حيث المخاطر في المقارنة العالمية.
ووفقا لنتائج عام 2022، فإن الفلبين والهند وإندونيسيا لديها أعلى مخاطر الكوارث بشكل عام، وتليها كل من: كولومبيا المكسيك ميانمار الموزنبيق الصين بنغلادش باكستان روسيا فيتنام البيرو الصومال اليمن