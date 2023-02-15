بعد نسخة المغرب.. دولة عربية تستضيف كأس العالم للأندية 2023

الأربعاء 15 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن استضافة المملكة العربية السعودية للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من تتويج ريال مدريد بلقب البطولة نسخة 2022 في المغرب على حساب الهلال الذي أصبح أول فريق سعودي يصل إلى النهائي.

وتم التصويت بالإجماع لصالح السعودية اليوم الثلاثاء 14 شباط/ فبراير 2023، خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وستكون المملكة العربية السعودية الدولة المضيفة السادسة فقط للمسابقة منذ إنشائها في عام 2000.

وستصبح السعودية الدولة العربية الرابعة، التي تستضيف كأس العالم للأندية، بعد الإمارات، قطر والمغرب.

واستضافت الإمارات بطولة كأس العالم للأندية في 5 مناسبات أعوام (2009، 2010، 2017، 2018 و2021).

أما المغرب، فقد نجحت في استضافة مونديال الأندية ثلاث مرات (2013، 2014 و2022).

بينما نظمت قطر مونديال الأندية في مناسبتين، عامي (2019 و2020)