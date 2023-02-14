بريطانيا تعلن تعزيز قواتها البحرية في منطقة الخليج لخنق الأسلحة المهربة إلى جماعة الحوثيين هذا ابرز ماسيناقشه مجلس الأمن الدولي يوم غداً بشأن اليمن الحكومة اليمنية تبلغ واشنطن تمسكها بـ المرجعيات الثلاث كأرضية لأي حل سياسي محكمة حوثية تحجز قضية الناشطين«حجر والمومري وعلاو و المصباحي»للنطق بالحكم الرئيس العليمي يصل العاصمة البلجيكية - تفاصيل برنامج الزيارة قائد المنطقة العسكرية السادسة يعقد اجتماعاً بقادة الألوية والوحدات العسكرية بالمنطقة.. تفاصيل بريطانيا تسلم الأمم المتحدة دليلا على تورط ايران مع الحوثيين في استهداف السعودية والإمارات- بيان أسعار الصرف اليوم في صنعاء وعدن هذه خسائر تركيا اقتصاديا بسبب الزلزال وخبير يحذر: ''لا يمكن تجاوزها بسهولة'' الكشف عن عرض قدمته الحكومة اليمنية لمصر في ''اجتماع مهم''
أعلنت بريطانيا عن تعزيز قواتها البحرية في منطقة الخليج بسفينة حربية جديدة، للتصدي لانتهاكات إيران المستمرة لقرارات مجلس الأمن الدولي عبر تهريبها الأسلحة إلى جماعة الحوثيين بما يسهم في إذكاء الصراع وتقويض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن.
وقالت السفارة البريطانية في سلطنة عُمان، في سلسلة تغريدات على حسابها في منصة "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن السفينة "إتش إم إس لانكستر"، أحدث سفينة تشكل جزءاً من قوة مهام الأمن البحري في الشرق الأوسط (CT150) لمكافحة نشاط التهريب الضار، ونشر قواعد النظام الدولي في خليج عُمان، بما يحمي هذا الممر الحيوي الذي تمر به سفن الشحن التجاري.
وأضافت، بأن السفينة الحربية التي خرجت عن الخدمة "إتش إم إس مونتروز" وحلت محلها السفينة "إتش إم إس لانكستر"، نجحت العام الماضي، في اعتراض قوارب سريعة كان يستخدمها المهربون في المياه الدولية جنوب إيران لحمل الأسلحة في انتهاكٍ لقرارات الأمم المتحدة.
ونقلت السفارة عن وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع، بن والاس قوله بأن "المملكة المتحدة ملتزمة ستواصل مجابهة النشاط الإيراني الذي ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ويهدد السلام في أرجاء العالم. وهذا هو السبب الذي يجعلنا ننشر قوة دائمة من البحرية الملكية البريطانية في منطقة الخليج، لتقوم بعمليات أمن بحري حيوية وتعمل من أجل دعم السلام الدائم في اليمن".