هذا ابرز ماسيناقشه مجلس الأمن الدولي يوم غداً بشأن اليمن

الثلاثاء 14 فبراير-شباط 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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يعقد مجلس الأمن الدولي غداً الأربعاء اجتماعه الشهري بشأن اليمن، لمناقشة التطورات العسكرية والإنسانية، وآخر الجهود لاستعادة الهدنة الأممية وإقرار وقف رسمي لإطلاق النار تمهيداً لبدء عملية سياسية شاملة تحت وساطة الأمم المتحدة من أجل حل مستدام للصراع.

وبحسب تقارير اعلامية"فإن المجلس سيعقد غداً الأربعاء 15 فبراير الجاري، جلسة مشاورات مغلقة صباحية (بتوقيت نيويورك)، سيقدم فيها كل من المبعوث الأممي إلى اليمن، ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، ورئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة إحاطات حول الوضع في اليمن.

ومن المقرر أن يستعرض المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ في إحاطته الدورية، جهوده الأخيرة لإعادة إرساء اتفاق الهدنة، ومنها لقاءاته الأخيرة مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في عدن، ومسؤولين سعوديين وخليجيين في الرياض، ورئيس الوفد المفاوض لجماعة الحوثيين ومسؤولين عُمانيين في مسقط، وعدداً من الأطراف الدوليين الفاعلين، والتي تركزت حول أهمية تجديد الهدنة وأهمية البناء عليها من أجل استئناف المفاوضات وبدء عملية سياسية يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في البلاد بشكل مستدام.

كما ستقدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا، إحاطة خلال الجلسة المغلقة، حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، والاحتياجات الهائلة، وما تواجهه جهود الإغاثة من تحديات كبيرة تتمثل في زيادة التدخل وقيود الوصول والبيئة الأمنية الخطرة، ومنها فرض جماعة الحوثيين شرط "المحرم" الذي أثر سلباً على عمليات الإغاثة الإنسانية في البلاد.



إضافة إلى ذلك، سيطلع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، اللواء مايكل بيري، أعضاء مجلس الأمن خلال الجلسة المغلقة، حول عمل البعثة لخفض التصعيد في مناطق الحديدة المشمولة باتفاق ستوكهولم، وقضية الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب التي لا تزال مصدر قلق متزايد، وسبب رئيسي لسقوط ضحايا من المدنيين في فترة الهدنة وفترة ما بعد الهدنة.