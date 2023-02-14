الحكومة اليمنية تبلغ واشنطن تمسكها بـ المرجعيات الثلاث كأرضية لأي حل سياسي

الثلاثاء 14 فبراير-شباط 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بحث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، الثلاثاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن تيم ليندركنج، التطورات السياسية على الساحة الوطنية والجهود المستمرة للتوصل الى تسوية سياسية للصراع وفقاً لمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وفي مقدمتها قرار مجلس الامن 2216 .



وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن السفير السعدي، ثمن الدعم السخي والمستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة للتخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن، مشيداً بجهودها في دعم مسار السلام.



بدوره، جدد المبعوث الامريكي، موقف الولايات المتحدة في دعم جهود التوصل الى تسوية سياسية للصراع في اليمن، معبراً عن تقدير بلاده لموقف الحكومة اليمنية وتمسكها بخيار السلام وضبط النفس.



وأشاد ليندركينج، بالتنازلات التي قدمتها الحكومة بهدف التخفيف من معاناة اليمنيين.