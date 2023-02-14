الحكومة اليمنية تبلغ واشنطن تمسكها بـ المرجعيات الثلاث كأرضية لأي حل سياسي محكمة حوثية تحجز قضية الناشطين«حجر والمومري وعلاو و المصباحي»للنطق بالحكم الرئيس العليمي يصل العاصمة البلجيكية - تفاصيل برنامج الزيارة قائد المنطقة العسكرية السادسة يعقد اجتماعاً بقادة الألوية والوحدات العسكرية بالمنطقة.. تفاصيل بريطانيا تسلم الأمم المتحدة دليلا على تورط ايران مع الحوثيين في استهداف السعودية والإمارات- بيان أسعار الصرف اليوم في صنعاء وعدن هذه خسائر تركيا اقتصاديا بسبب الزلزال وخبير يحذر: ''لا يمكن تجاوزها بسهولة'' الكشف عن عرض قدمته الحكومة اليمنية لمصر في ''اجتماع مهم'' نجاح كبير لأمن مأرب.. ضبط ثالث شحنة مخدرات كانت في طريقها للحوثيين طيران اليمنية تحدد موعد رحلاتها الجديدة بين عدن وأديس أبابا
حجزت مليشيا الحوثي في صنعاء الثلاثاء، قضية أربعة ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي للحكم، وذلك إلى السبت القادم.
وتتهم المحكمة الحوثية المعروفة بالجزائية المتخصصة الناشطين الأربعة بتكدير الأمن إثارة الفوضى والتخابر.
واليوم قال المحامي وضاح قطيش في منشور له على الفيس بوك إن المحكمة حجزت القضية للاطلاع إلى يوم السبت القادم.
وكانت المليشيا قد اعتقلت الناشطين في ديسمبر الماضي، وهم الناشطون على اليوتيوب "أحمد حجر ومصطفى المومري وأحمد علاو وحمود المصباحي" على خلفية انتقادهم لتفشي الفساد في المحافظات الخاضعة للجماعة.