محكمة حوثية تحجز قضية الناشطين«حجر والمومري وعلاو و المصباحي»للنطق بالحكم

الثلاثاء 14 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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حجزت مليشيا الحوثي في صنعاء الثلاثاء، قضية أربعة ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي للحكم، وذلك إلى السبت القادم.

وتتهم المحكمة الحوثية المعروفة بالجزائية المتخصصة الناشطين الأربعة بتكدير الأمن إثارة الفوضى والتخابر.

واليوم قال المحامي وضاح قطيش في منشور له على الفيس بوك إن المحكمة حجزت القضية للاطلاع إلى يوم السبت القادم.

وكانت المليشيا قد اعتقلت الناشطين في ديسمبر الماضي، وهم الناشطون على اليوتيوب "أحمد حجر ومصطفى المومري وأحمد علاو وحمود المصباحي" على خلفية انتقادهم لتفشي الفساد في المحافظات الخاضعة للجماعة.