الرئيس العليمي يصل العاصمة البلجيكية - تفاصيل برنامج الزيارة

الثلاثاء 14 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 242

وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الثلاثاء، العاصمة البلجيكية بروكسل في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين في المملكة والاتحاد الاوروبي.



وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية، أن العليمي وصل بروكسل رفقة عضو المجلس فرج البحسني، بينما كان في استقباله في مطار بروكسل العسكري، رئيس مراسم القاعدة الجوية الكولونيل جوشيل دينيس.



وأضافت أن برنامج الزيارة الرئاسية تتضمن مباحثات قمة مع ملك بلجيكا فيليب ليوبولد، تتركز حول العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات.



كما سيلتقي رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل، والممثل الاعلى للاتحاد نائب رئيس المفوضية الاوروبية جوزيب بوريل، والمفوضة الاوروبية للشراكات الدولية جوتا اوربيلين، وعدد اخر من المسؤولين الاوروبيين للبحث في المستجدات اليمنية.



وسيبحث معهم الضغوط المطلوبة لدفع الحوثيين على التعاطي الجاد مع جهود إنهاء الحرب في اليمن وبناء دولة عصرية تحترم الحقوق والحريات.