قائد المنطقة العسكرية السادسة يعقد اجتماعاً بقادة الألوية والوحدات العسكرية بالمنطقة.. تفاصيل

الثلاثاء 14 فبراير-شباط 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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عقد قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء هيكل حنتف، اليوم، اجتماعًا موسعًا بقادة الألوية والوحدات العسكرية ورؤساء الشعب، لمناقشة المستجدات الميدانية والإدارية والخطط العملياتية بالمنطقة.

ونقل قائد المنطقة العسكرية السادسة، إلى الحاضرين تحيات القيادة السياسية والعسكرية، مشيداً بما حققته المنطقة والوحدات التابعة لها من نجاحات في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية.

واستعرض الاجتماع خطط وبرامج وأولويات قيادة المنطقة والألوية والوحدات التابعة لها خلال الفترة القادمة، وجرى اتخاذ ما يلزم من قرارات لتعزز الجاهزية والاستعداد لكل الخيارات.

وشدد اللواء هيكل حنتف، على رفع الجاهزية القتالية والكفاءة الإدارية والعملياتية من قبل جميع الوحدات العسكرية بالمنطقة.

ومن جانبهم، أكد القادة جاهزية وحداتهم العسكرية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم من قبل القيادة، مؤكدين استعدادهم التام لاستكمال معركة التحرير ودحر مليشيا الحوثي الإرهابية من كل شبر في البلاد.