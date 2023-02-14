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أسعار الصرف اليوم في صنعاء وعدن

الثلاثاء 14 فبراير-شباط 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف الريال اليمني مقابل (الدولار-السعودي)الثلاثاء -14/2/2023

صنعاء 

-الدولار الأمريكي

شراء= 542 بيع=548

-الريال السعودي

شراء=.144 بيع=145

عدن 

-الدولار الأمريكي

شراء= 1240 بيع= 1250

-الريال السعودي

شراء= 330 بيع= 332

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