أسعار الصرف اليوم في صنعاء وعدن

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أسعار صرف الريال اليمني مقابل (الدولار-السعودي)الثلاثاء -14/2/2023
صنعاء
-الدولار الأمريكي
شراء= 542 بيع=548
-الريال السعودي
شراء=.144 بيع=145
عدن
-الدولار الأمريكي
شراء= 1240 بيع= 1250
-الريال السعودي
شراء= 330 بيع= 332