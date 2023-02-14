الكشف عن عرض قدمته الحكومة اليمنية لمصر في ''اجتماع مهم''

الثلاثاء 14 فبراير-شباط 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 401

قالت صحيفة عربية إن الحكومة اليمنية عرضت على نظيرتها المصرية موقعاً استراتيجياً لتخزين النفط الخام والاستفادة من خبرات الجانب المصري في مجالات الغاز الطبيعي.

وقالت صحيفة العربي الجديد، يوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدر حكومي يمني، إن وزير النفط والمعادن سعيد الشامسي عرض في اجتماع، وصفه بالمهم، مع نظيره المصري وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي “إيجبس 2023″؛ موقعاً استراتيجياً يمكن من خلاله تخزين الخام والمنتجات البترولية وإقامة مصافى التكرير، والاستفادة من خبرات الجانب المصري في مجالات الغاز الطبيعي وخاصة الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات، إلى جانب التعاون في مجال المعادن.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليمن يسعى إلى إعادة ترتيب الاستثمارات في هذا القطاع، وما يتعلق به من عقود واتفاقيات وتحديد الاحتياجات الفعلية في هذا القطاع وبناء شراكات استثمارية جديدة لاستغلالها والاستفادة من الشركات العربية في هذا الجانب.

وتسعى الحكومة اليمنية في إطار توجهاتها الهادفة لتطوير الاتفاقيات البترولية في اليمن، باعتبارها من المجالات المهمة التي تطلبها صناعة البترول والغاز، إلى تواجد الشركات المصرية العاملة في مجالات المشروعات والخدمات مثل شركة “بتروجت” التي لها تجربة يمكن الاستفادة منها في هذا الجانب.