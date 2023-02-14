هذه خسائر تركيا اقتصاديا بسبب الزلزال وخبير يحذر: ''لا يمكن تجاوزها بسهولة'' الكشف عن عرض قدمته الحكومة اليمنية لمصر في ''اجتماع مهم'' نجاح كبير لأمن مأرب.. ضبط ثالث شحنة مخدرات كانت في طريقها للحوثيين طيران اليمنية تحدد موعد رحلاتها الجديدة بين عدن وأديس أبابا مستشفى كرى العام يعلن عن مخيم طبي جراحي مجاني لاستئصال اللوز في مأرب وفد من اليونيسيف والصحة العالمية يشيدان بالخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى كرى العام للمرضى حاكم جمهورية الشيشان يكشف تفاصيل مثيرة في محاولة قتل جنرال من مساعديه بفخ مسمم قد تصاب بدهشة حول تنبؤ دقيق منذ 5 سنوات عن زمان ومكان زلزال تركيا معلومات لأول مرة…. 6 أعراض لسرطان الفم يجب أن يعرفها الجميع تطورات مثيرة بالمشهد السياسي في تونس.. تخبط واختناق
أعلنت الأجهزة الأمنية في مأرب ضبط ثالث شِحنة حشيش مخدر، خلال عشرة أيام، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي.
الأجهزة الأمنية قالت إن الشحنة، التي تبلغ ثلاثمائة وعشرين كيلوغراما، كانت مخفية بطريقة احترافية في شاحنة نقل بضائع.
وأوضح قائد قوات الأمن الخاصة، العميد سليم السياغي، أن النقاط الأمنية في مداخل المحافظة ضبطت ثلاثة متهمين يقودون تلك الشاحنات، مشيرا إلى أنهم سيُحالون مع المضبوطات إلى الجهات القضائية بعد استكمال التحقيق.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية عن ضبط مخدرات بقيمة عشرين مليون دولار، كانت على متن سفينة صيد في خليج عدن.
وقالت القيادة التي تضم الأسطول الخامس الأمريكي، في بيان لها، إن مدمرة اعترضت سفينة صيد تحوي أكثر من ألفين وخمسمائة كيلو جرام من الحشيش والمواد المخدرة، أثناء عبورها المياه الدولية.
كما أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية ضبط سفينة إيرانية محمّلة بالمخدرات في سواحل حديبو، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي.
وذكرت مصادر إعلامية أن إدارة البحث الجنائي تسلمت 3 بحارة يمنيين، أنقذتهم البحرية الأمريكية بعد تعرض قاربهم للاحتراق في عرض البحر، وبعد التحقيق معهم أدلوا بمعلومات عن تواجد سفينة تحمل مواد مخدرة.
إلى جانب المخدرات، ثمة اعتراض متكرر لشحنات الأسلحة المتنوعة، التي عادة ما تكون وجهتها الحوثيين.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت أن القوات الفرنسية صادرت، في منتصف الشهر الماضي، شحنة أسلحة وذخائر كانت في طريقها إلى الحوثيين.
ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين فرنسيين قولهم، إن الشحنة كانت قادمة من إيران وتحتوي على أكثر من ثلاثة آلاف بندقية هجومية، ونصف مليون طلقة، وعشرين صاروخا موجها مضادا للدبابات.