طيران اليمنية تحدد موعد رحلاتها الجديدة بين عدن وأديس أبابا

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أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، الثلاثاء، عن تدشين رحلاتها إلى أديس أبابا بدءا من يوم غدٍ الأربعاء، بعد انقطاع استمر لعدة سنوات.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها ستسير رحلاتها إلى من عدن إلى أديس أبابا كل يومي أربعاء وجمعة من كل أسبوع، في إطار جدول رحلاتها وخطوط طيرانها، وفق بيان للشركة.
وتملك الخطوط اليمنية 4 طائرات متوسطة الحجم بما فيها الجديدة، بعد أخذ أكثر من 4 طائرات كانت الخطوط اليمنية تستأجرها من شركات نقل جوية دولية.