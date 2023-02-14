مستشفى كرى العام يعلن عن مخيم طبي جراحي مجاني لاستئصال اللوز في مأرب

الثلاثاء 14 فبراير-شباط 2023 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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أعلنت إدارة مستشفى كرى العام في محافظة مأرب عن إقامة المخيم الجراحي الطبي لمعاينة وإجراء 100عملية لاستئصال اللوزتين لدى الأطفال.

كما صرحت الإدارة أن المخيم الطبي يُقام برعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء/ سلطان بن علي العرادة ووزير الصحة العامة والسكان أ.د/ قاسـم محمـد بحيبح وإشراف مكتب الصحة العامة والسكان- مأرب

جاء ذلك بتمويل من محسنون من دولة الكويت وإشراف جمعية الرحمة العالمية وتنفيذ التواصل للتنمية الإنسانية بالتعاون مع مستشفى كرى العام

وأوضحت إدارة المستشفى موعد التسجيل ومعاينة الحالات يبدأ من يوم غداً الإثنين إلى يوم الخميس صباحاً في أوقات الدوام الرسمي هذا وقد كان مدير عام مستشفى كرى العام الدكتور لؤي محمد سليمان قد وقع اتفاقية تعاون مع جمعية التواصل للتنمية الإنسانية لإجراء مائة عملية لاستئصال اللوز.