مستشفى كرى العام يعلن عن مخيم طبي جراحي مجاني لاستئصال اللوز في مأرب وفد من اليونيسيف والصحة العالمية يشيدان بالخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى كرى العام للمرضى حاكم جمهورية الشيشان يكشف تفاصيل مثيرة في محاولة قتل جنرال من مساعديه بفخ مسمم قد تصاب بدهشة حول تنبؤ دقيق منذ 5 سنوات عن زمان ومكان زلزال تركيا معلومات لأول مرة…. 6 أعراض لسرطان الفم يجب أن يعرفها الجميع تطورات مثيرة بالمشهد السياسي في تونس.. تخبط واختناق بعد عام من المعارك الطاحنة .. روسيا تتقدم وأوكرانيا تعترف بمشاركة 37 ناديا عربيا.. كشف تفاصيل كأس الملك سلمان للأندية تقديرات صادمة.. خسائر زلزال تركيا تصل لـ 84 مليار دولار خطف القلوب..تفاصيل مثيرة عن رضيع يخرج ضاحكا بعد 120 ساعة تحت الأنقاض تركيا
أعلنت إدارة مستشفى كرى العام في محافظة مأرب عن إقامة المخيم الجراحي الطبي لمعاينة وإجراء 100عملية لاستئصال اللوزتين لدى الأطفال.
كما صرحت الإدارة أن المخيم الطبي يُقام برعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء/ سلطان بن علي العرادة ووزير الصحة العامة والسكان أ.د/ قاسـم محمـد بحيبح وإشراف مكتب الصحة العامة والسكان- مأرب
جاء ذلك بتمويل من محسنون من دولة الكويت وإشراف جمعية الرحمة العالمية وتنفيذ التواصل للتنمية الإنسانية بالتعاون مع مستشفى كرى العام
وأوضحت إدارة المستشفى موعد التسجيل ومعاينة الحالات يبدأ من يوم غداً الإثنين إلى يوم الخميس صباحاً في أوقات الدوام الرسمي هذا وقد كان مدير عام مستشفى كرى العام الدكتور لؤي محمد سليمان قد وقع اتفاقية تعاون مع جمعية التواصل للتنمية الإنسانية لإجراء مائة عملية لاستئصال اللوز.