وفد من اليونيسيف والصحة العالمية يشيدان بالخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى كرى العام للمرضى

الثلاثاء 14 فبراير-شباط 2023 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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أشاد وفدا منظمتي اليونيسيف والصحة العالمية بالخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها مستشفى كرى العام للمرضى وبخاصة مجال الطوارئ التوليدية و الصحة الإنجابية ورعاية الأطفال والخدمات الأخرى.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للاطلاع على سير العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في الأقسام المدعومة وتقييم مدى الاستفادة من الدعم المقدم، وخدمات التحصين، وبحث سبل زيادة المستهدفين وتوفير اللقاحات وكذا الترصد الوبائي للأمراض الوبائية والحد من انتشارها وزيادة التوعية حولها.

وضم الوفد كلاً من ممثل منظمة اليونيسيف الدكتور أكرم المحمودي، ومنسق منظمة الصحة العالمية الدكتور محمد علي عبدالله صالح ومرافقيهم، استقبلهم فيها القائم بأعمال نائب المدير العام للشؤون الفنية الدكتور علي محسن واطلع الوفد الزائر على أقسام المستشفى، العناية المركزة، وقسم الأطفال، واستمع الوفد لشرح مفصل من الدكتور علي محسن عن سير الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم للمرضى وبخاصة الأمومة والطفولة الذي يحظى بأهتمام ودعم كبير من منظمتي اليونيسيف، والصحة العالمية، والذي أسهم في تحسين المنظومة الصحية والعلاجية.

من جهته أعرب الدكتور علي محسن عن شكره وتقديره لمنظمة اليونيسيف، والصحة العالمية لدعمهم اللامحدود الذي يقدمونه لمستشفى كرى العام، متمنياً بأن يستمر ذلك الدعم للإسهام في تحسين وتطوير الخدمات العلاجية للمرضى خلال المدة القادمة، لما من شأنه خدمة المرضى في مأرب.