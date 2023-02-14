معلومات لأول مرة…. 6 أعراض لسرطان الفم يجب أن يعرفها الجميع

الثلاثاء 14 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يشير مصطلح سرطان الفم إلى السرطان الذي يتكون في أي جزء من الأجزاء المكونة للفم (جوف الفم).

قد يظهر على الشفتين أو اللثة أو اللسان أو قاع الفم. ويحدث سرطان الفم نتيجة للعديد من الأسباب.

ووفقا للدكتور نايجل كارتر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "أورال هيلث فاونديشن"، فإن الأسباب التقليدية لسرطان الفم تشمل التدخين وشرب الكحوليات بكثرة، كما يرتبط المرض أيضا بـ"عوامل الخطر الناشئة، مثل فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)".

وأشار إلى أن التأثير المدمر الذي يمكن أن يحدثه سرطان الفم على حياة الشخص، يمكن أن "يغير الطريقة التي يتحدث بها المريض ويجعل الأكل والشرب أكثر صعوبة، وغالبا ما يغير المظهر الجسدي للشخص".

ويحث كارتر على أن يكون الجميع "أكثر وعيا بسرطان الفم من خلال القدرة على التعرف على علامات الإنذار المبكر للسرطان وأن يكونوا على دراية بالأسباب الشائعة.

والأهم من ذلك، إذا لاحظت أي شيء غير عادي، فالرجاء عدم التأخير وطلب المساعدة من طبيب عام أو طبيب أسنان".

وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أن سرطان الفم يحدث عندما يتطور الورم على سطح اللسان أو في بطانة الخدين الداخلية أو سقف الفم أو الشفتين أو اللثة.

ويمكن أن تتطور الأورام أيضا، بشكل أقل شيوعا، على الغدد التي تفرز اللعاب واللوزتين والبلعوم، وهو جزء الحلق الذي يربط الفم بالقصبة الهوائية. وتشمل أعراض سرطان الفم الرئيسية ما يلي: