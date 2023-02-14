بمشاركة 37 ناديا عربيا.. كشف تفاصيل كأس الملك سلمان للأندية تقديرات صادمة.. خسائر زلزال تركيا تصل لـ 84 مليار دولار خطف القلوب..تفاصيل مثيرة عن رضيع يخرج ضاحكا بعد 120 ساعة تحت الأنقاض تركيا حملة إيقافات واسعة قد تشعل الشارع تونسي .. اعتقال نائب الغنوشي في ثالث يوم من موجة اعتقالات تشهدها البلاد لا يتكرر إلا كل 100 عام.. 3 أسباب وراء ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال جنرال أمريكي يكشف عن رصد مناطيد تجسس فوق الشرق الأوسط.. لمن تتبع؟ حادث تصادم غريب في اليمن لا يمكن تصور نهايته بطول 210 أمتار وعرض 20 مترا وعمق 10 أمتار..مليشيات الحوثي تحفر قناتين بحريتين جنوبي الحديدة لاستهداف الملاحة الدولية حضرها 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرا..رئيس الوزراء يشارك في افتتاح القمة العالمية للحكومات في دبي اجتماع «يمني _ إماراتي» يبحث الإجراءات المنسقة لردع اعتداءات الحوثيين على المنشآت النفطية
على الرغم من صغر سنه، خرج رضيع تركي من تحت الأنقاض بعد أكثر من 120 ساعة ضاحكاً.
وقد خطفت ابتسامته الأنظار على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر له مقطع فيديو كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية.
وأفاد معلّقون بأن فرق الإنقاذ استطاعت انتشال الطفل من بين الركام، فيما بدا الأخير ضاحكا مبتسماً وكأنه لم يكن بين الأحجار ساعات دون طعام أو ماء أو حتى ضوء الشمس.
29605 ضحايا يشار إلى أن آخر إحصائيات رسمية في تركيا كانت سجلت ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 29605 أشخاص، وفقاً لإدارة الكوارث والطوارئ.
ورغم تلك الأرقام ومع تأكيد المسؤولين عن احتمال ارتفاعها مجدداً، فإن الآمال بانتشال مزيد من الناجيين مازالت موجودة.
فقد أكد نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، الأحد، أن السلطات لم تفقد الأمل في العثور على أحياء.
كما قال إن قرابة 34 ألف شخص من فرق الإنقاذ يواصلون عمليات البحث عن العالقين في المناطق المنكوبة رغم الظروف الصعبة، وفق ما نقله تلفزيون "تي آر تي" التركي