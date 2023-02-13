جنرال أمريكي يكشف عن رصد مناطيد تجسس فوق الشرق الأوسط.. لمن تتبع؟ حادث تصادم غريب في اليمن لا يمكن تصور نهايته بطول 210 أمتار وعرض 20 مترا وعمق 10 أمتار..مليشيات الحوثي تحفر قناتين بحريتين جنوبي الحديدة لاستهداف الملاحة الدولية حضرها 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرا..رئيس الوزراء يشارك في افتتاح القمة العالمية للحكومات في دبي اجتماع «يمني _ إماراتي» يبحث الإجراءات المنسقة لردع اعتداءات الحوثيين على المنشآت النفطية معززة بـ "الزينبيات"..حملة حوثية مكونة من ستة أطقم تداهم منزلا في صنعاء.. تفاصيل تعاطف عربي وإسلامي لافت وشح أوروبي.. كيف أظهر الزلزال أن الصديق الحقيقي للأتراك هم العرب والمسلمون جمعية رعاية طالب العلم بالمكلا تفتتح احد مشاريعها الجديدة بدء التصفيات الأولية للمسابقات الدولية في حفظ وتلاوة القرآن والأذان ووزارة الاوقاف تعلن شروط المتقدمين رئيس مجلس القيادة الرئاسي يناقش مع السفير الاميركي إحياء العملية السياسية
نقلت وسائل إعلام عن جنرال أمريكي حديثه حول رصد الولايات المتحدة مناطيد تجسس حلقت فوق منطقة الشرق الأوسط، عقب كشف منطاد وإسقاطه فوق أمريكا.
جنرال أمريكي يكشف عن رصد مناطيد بالشرق الأوسط
وقال قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، أليكسوس جرينكيفيتش: إن الولايات المتحدة رصدت مناطيد استطلاع فوق منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف جرينكيفيتش: “كانت هناك بالتأكيد بالونات في منطقة القيادة المركزية، لكنها لم تكن تشكل تهديدا لقد طاروا عدة مرات أثناء قيادتي، لكن لا شيء يثير القلق”.
وأسقط الجيش الأمريكي مؤخراً، 4 أجسام مجهولة بينها منطاد صيني عبر الولايات المتحدة وتم اعتراضه فوق المحيط الأطلسي.
أزمة المنطاد الصيني
وقالت واشنطن إن المنطاد الصيني الذي حلق فوق أمريكا أطلق لغرض التجسس، فيما أكدت بكين أنه منطاد طقس مدني مفقود.
وأثيرت توترات بين واشنطن وبكين بسبب المنطاد، حيث ألغى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارته إلى الصين عقب الأزمة، وتم تأجيلها لوقت غير مسمى.
وماتزال وزارة الدفاع الأمريكية تبحث وتحقق ببقايا المنطاد الصيني الذي أسقطته طائرة أمريكية بعد أن حلق فوق منشآت نووية وعسكرية أمريكية.
وقبل أيام تحدث جنرال أمريكي عن “إمساك رأس خيط” خلال التحقيقات، حيث كان المنطاد سقط في البحر بعد استهدافه.