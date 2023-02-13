جنرال أمريكي يكشف عن رصد مناطيد تجسس فوق الشرق الأوسط.. لمن تتبع؟

الإثنين 13 فبراير-شباط 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نقلت وسائل إعلام عن جنرال أمريكي حديثه حول رصد الولايات المتحدة مناطيد تجسس حلقت فوق منطقة الشرق الأوسط، عقب كشف منطاد وإسقاطه فوق أمريكا.

جنرال أمريكي يكشف عن رصد مناطيد بالشرق الأوسط

وقال قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، أليكسوس جرينكيفيتش: إن الولايات المتحدة رصدت مناطيد استطلاع فوق منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف جرينكيفيتش: “كانت هناك بالتأكيد بالونات في منطقة القيادة المركزية، لكنها لم تكن تشكل تهديدا لقد طاروا عدة مرات أثناء قيادتي، لكن لا شيء يثير القلق”.

وأسقط الجيش الأمريكي مؤخراً، 4 أجسام مجهولة بينها منطاد صيني عبر الولايات المتحدة وتم اعتراضه فوق المحيط الأطلسي.

أزمة المنطاد الصيني

وقالت واشنطن إن المنطاد الصيني الذي حلق فوق أمريكا أطلق لغرض التجسس، فيما أكدت بكين أنه منطاد طقس مدني مفقود.

وأثيرت توترات بين واشنطن وبكين بسبب المنطاد، حيث ألغى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارته إلى الصين عقب الأزمة، وتم تأجيلها لوقت غير مسمى.

وماتزال وزارة الدفاع الأمريكية تبحث وتحقق ببقايا المنطاد الصيني الذي أسقطته طائرة أمريكية بعد أن حلق فوق منشآت نووية وعسكرية أمريكية.

وقبل أيام تحدث جنرال أمريكي عن “إمساك رأس خيط” خلال التحقيقات، حيث كان المنطاد سقط في البحر بعد استهدافه.