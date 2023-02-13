حادث تصادم غريب في اليمن لا يمكن تصور نهايته

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انتشرت صور مؤثرة لحادث تصادم غريب لا يمكن تصور نهايته، والذي وقع في اليمن.
نهاية غير متوقعة
وبحسب ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقد وقع حادث تصادم بين سيارتين، في السيارة الأولى الأب وابنه.
أما المفاجأة المؤلمة فقد كان في السيارة الثانية أحد أبنائه أيضاً، حيث توفي الأب والأبن والآخر حالته مستقرة.
موت مفاجيء لرجل مرور
وفي وقت سابق أظهر فيديو متداول لحظة وفاة شرطي مرور أثناء تأدية عمله في العاصمة اليمنية “صنعاء”.
وكشف الفيديو أن الشرطي كان يمارس عمله وفجأة شعر بتعب وإرهاق شديدين وسقط على الأرض.
في الوقت نفسه، تجمع عدد من الأشخاص حوله وحاولوا إسعافه ولكن يبدو أن محاولاتهم جميعًا باءت بالفشل.
وتعد اليمن واحدة من أكثر الدول التي يحدث بها حوادث سير وكذلك حوادث مرورية.
وسجلت الحوادث المرورية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات المجاورة، وفاة 46 شخصًا وإصابة 180 آخرين خلال أسبوع واحد.
وأكدت إحصائية صادرة أن ما يقارب نصف عدد هذه الحوادث وقعت في أمانة العاصمة لوحدها بنسبة تتجاوز 47% من إجمالي الحوادث المرورية التي وقعت في الفترة من 14 وحتى 22 أغسطس عام 2020.