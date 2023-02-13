بطول 210 أمتار وعرض 20 مترا وعمق 10 أمتار..مليشيات الحوثي تحفر قناتين بحريتين جنوبي الحديدة لاستهداف الملاحة الدولية

الإثنين 13 فبراير-شباط 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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في إطار مساعيها لتفخيخ خطوط الملاحة الدولية ونشر الإرهاب، كشف الإعلام العسكري للقوات المشتركة اليمنية اليوم (الاثنين) حفر مليشيا الحوثي قناتين بحريتين في ساحل البحر الأحمر جنوب الحديدة، مؤكداً أن القناتين هدفهما تهديد الملاحة الدولية.

وقال الإعلام العسكري: «مليشيا الحوثي الإرهابية تحفر قناتين بحريتين في ساحل البحر الأحمر جنوب الحديدة، ضمن مخططاتها الرامية لاستهداف الملاحة الدولية»، مبيناً أن القناتين بطول 210 أمتار وعرض 20 مترا وعمق 10 أمتار في ساحل مديرية التحيتا جنوب الحديدة. وأشار إلى أن القناة الأولى تمتد من البحر إلى وسط المزارع الكثيفة في منطقة الفازة الإستراتيجية، والثانية إلى وسط مزارع منطقة المجيلس، مبيناً أن إنشاء القناتين هدفه استخدام الزوارق الصغيرة في تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر مستغلة القدرة على التخفي والتموية التي توفرها كثافة مزارع النخيل.