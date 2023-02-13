حضرها 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرا..رئيس الوزراء يشارك في افتتاح القمة العالمية للحكومات في دبي

الإثنين 13 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 130

شارك رئيس الوزراء معين عبدالملك، الاثنين، في انطلاق اعمال القمة العالمية للحكومات، في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، التي حضرها رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء التقى على هامش القمة عدد من رؤساء وفود الدول المشاركة، وتبادل معهم وجهات النظر حول عدد من المستجدات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.



كما زار معين عبدالملك، معرض الابتكار الحكومي المقام على هامش القمة العالمية، والذي يحوى على عرض للمبادرات والسياسات الإبداعية حول العالم في مختلف المجالات، وبينها التخطيط الحضري وتوفير الرعاية الاجتماعية والحفاظ على البيئة.



ومن المقرر ان يتحدث رئيس الوزراء في الجلسة الرئيسية بثاني أيام اعمال القمة العالمية للحكومات، حول التحديات التي تواجهها الدول التي تشهد صراعات وآثار الازمات الدولية عليها ومسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في هذه الدول.



وتجمع القمة العالمية 20 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 250 وزيرا و 10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين، وذلك كأكبر تجمع من نوعه عالميا بمشاركة 150 دولة، وتستمر أعمالها حتى 15 فبراير.



وتستعرض القمة، من خلال أكثر من 220 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية.