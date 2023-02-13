حضرها 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرا..رئيس الوزراء يشارك في افتتاح القمة العالمية للحكومات في دبي اجتماع «يمني _ إماراتي» يبحث الإجراءات المنسقة لردع اعتداءات الحوثيين على المنشآت النفطية معززة بـ "الزينبيات"..حملة حوثية مكونة من ستة أطقم تداهم منزلا في صنعاء.. تفاصيل تعاطف عربي وإسلامي لافت وشح أوروبي.. كيف أظهر الزلزال أن الصديق الحقيقي للأتراك هم العرب والمسلمون جمعية رعاية طالب العلم بالمكلا تفتتح احد مشاريعها الجديدة بدء التصفيات الأولية للمسابقات الدولية في حفظ وتلاوة القرآن والأذان ووزارة الاوقاف تعلن شروط المتقدمين رئيس مجلس القيادة الرئاسي يناقش مع السفير الاميركي إحياء العملية السياسية قفزوا من النوافذ.. هزة ارتدادية تصيب رجال انقاذ من امريكا وفرنسا بالذعر شاهد الصور.. انتشال سيدة من تحت الانقاض وهي على قيد الحياة بعد 176 ساعة على الزلزال دخول أول قافلة مساعدات الى الشمال السوري المنكوب ونظام الأسد يضع المزيد من الشروط
شارك رئيس الوزراء معين عبدالملك، الاثنين، في انطلاق اعمال القمة العالمية للحكومات، في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، التي حضرها رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء التقى على هامش القمة عدد من رؤساء وفود الدول المشاركة، وتبادل معهم وجهات النظر حول عدد من المستجدات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
كما زار معين عبدالملك، معرض الابتكار الحكومي المقام على هامش القمة العالمية، والذي يحوى على عرض للمبادرات والسياسات الإبداعية حول العالم في مختلف المجالات، وبينها التخطيط الحضري وتوفير الرعاية الاجتماعية والحفاظ على البيئة.
ومن المقرر ان يتحدث رئيس الوزراء في الجلسة الرئيسية بثاني أيام اعمال القمة العالمية للحكومات، حول التحديات التي تواجهها الدول التي تشهد صراعات وآثار الازمات الدولية عليها ومسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في هذه الدول.
وتجمع القمة العالمية 20 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 250 وزيرا و 10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين، وذلك كأكبر تجمع من نوعه عالميا بمشاركة 150 دولة، وتستمر أعمالها حتى 15 فبراير.
وتستعرض القمة، من خلال أكثر من 220 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية.