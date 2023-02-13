اجتماع «يمني _ إماراتي» يبحث الإجراءات المنسقة لردع اعتداءات الحوثيين على المنشآت النفطية

الإثنين 13 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بحث رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاثنين، الإجراءات المنسقة لردع اعتداءات الحوثيين على المنشآت الاقتصادية وتهديد ممرات الملاحة الدولية وتداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني والامن والسلم الدوليين.



وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، ناقش مع الرئيس الإماراتي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، مع استمرار تعنت ورفض جماعة الحوثي لمساعي الحل السياسي وتجديد الهدنة الإنسانية.



وأضافت أن معين عبدالملك، أطلع الرئيس الاماراتي، على اخر مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والإصلاحات التي تنفذها الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، للحفاظ على استقرار الأوضاع الإنسانية في ظل التهديدات الحوثية للموانئ والمنشآت النفطية، وما افرزته من تحديات.



وأشار عبدالملك، الى جوانب الدعم المطلوبة من الأشقاء والأصدقاء اليمن لدعم مسار الإصلاحات، وموقف الحكومة الثابت تجاه جهود السلام القائم على المرجعيات الثلاث.



ولفت رئيس الوزراء الى الأثر المتوقع للتفاهمات والاتفاقات اليمنية الإماراتية للشروع في تنفيذ استثمارات مشتركة في مشاريع حيوية، إضافة الى دعم الامارات لتنفيذ مشروع سد حسان الاستراتيجي ومشروع انشاء محطة كهرباء في العاصمة المؤقتة عدن بقدرة 120 ميجاوات ودعم البنك المركزي اليمني.



بدوره، جدد الرئيس الاماراتي، التأكيد على التزام بلاده في مواصلة دعمها ومساندتها كل ما يحقق مصلحة اليمن، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.