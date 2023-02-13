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داهمت مليشيا الحوثي منزل مواطن، في صنعاء، مطلقة الرصاص الحي، الذي تسبب بإصابات وحالة ذعر أوساط ساكنيه وساكني المنازل المجاورة.
وقالت مصادر محلية إن حملة حوثية مكونة من ستة أطقم ومصحوبة بعدد من الزينبيات داهمت منزل المواطن يحيى الرياشي، في حي الروضة، بعد أن فرضت طوقاً أمنياً عليه.
وأفادت أن المليشيا حاولت اقتياد والدة الرياشي، الحامل في شهرها الثامن، إضافة إلى جدته "المسنة".
وأشارت أن المداهمة للمنزل، كانت محاولة من المليشيا لإخراج ساكنيه منه بمزاعم أنه من أملاك الدولة.
من جهته يؤكد الرياشي، وفقاً لوثيقة يمتلكها، بأن المنزل يعود لجده "مانع علي الرياشي" والذي يسكن فيه منذ سنوات ولديه عقد استئجار من مصلحة أراضي وعقارات الدولة مضى عليه أكثر من عشرين عاماً.
ولذلك لجأ الرياشي إلى مقاومة الحملة، ورفض المغادرة ولمنع اختطاف والدته وجدته أطلق النار في الهواء، مما أجبر المليشيا على التراجع من خطفهما، إلا أنها أطلقت الرصاص بكثافة، وبصورة عشوائية، وقد تسببت بإصابة طفلة عمرها ثمانية أشهر.