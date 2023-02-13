جمعية رعاية طالب العلم بالمكلا تفتتح احد مشاريعها الجديدة

الإثنين 13 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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افتتحت جمعية رعاية طالب العلم بالمكلا مشروع تأهيل وتشطيب خمسة صفوف دراسية بمدرسة الريضة للبنات بتريم بتمويل المحسن عبدالقادر جاسم القناعي يرحمه الله من دولة الكويت وفاعل خير بإشراف جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بالكويت وتنفيذ جمعية رعاية طالب العلم.

وتضمن المشروع تشطيب خمسة صفوف دراسية بالدور الأول بالمدرسة وهي المرحلة الثانية لتدخل الجمعية بالمدرسة حيث شطبت الجمعية في المرحلة الأولى خمسة صفوف دراسة بالدور الأرضي.

وفي حفل الافتتاح تحدث المهندس وسيم ربيحان الأمين العام لجمعية رعاية طالب العلم أن هذا المشروع يأتي ضمن أهداف الجمعية في تحسين البيئة التعليمية،وجاء بدعم سخي من دولة الكويت، مؤكداً ان الجمعية قد أولت اهتماما كبيرا بالتعليم بما يواكب الطالب نفسه أو المشاريع الموسميه من تأهيل وترميم وإنشاء المرافق التعليمية.

وثمن الأستاذ علي خميس صبيح أمين عام المجلس المحلي بمديرية تريم جهود دولة الكويت ودعمها السخي لليمن، مشيداً بدور الجمعية في هذا المشروع وسرعة الانجاز والإتقان.

بدوره تحدث الاستاذ أحمد محفوظ بارفيد مدير عام مكتب التربية والتعليم بتريم أن إدارة التربية والتعليم تثمن جهود جمعية رعاية طالب العلم وجمعية النوري في دعم المدارس والعملية التعليمية، موضحاً أن إدارة التربية بحاجة إلى من يساندها في ظل هذه الأوضاع لإنجاح العملية التعليمية.

حضر حفل الافتتاح الأستاذ عطاس العيدروس مدير إدارة التوجيه التربوي بمكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء والاستاذ محمد باشعيب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية تريم، والاستاذ محمد عوض التميمي رئيس جمعية سواعد بتريم والاستاذ هادي باسعادة أمين عام جمعية سواعد وعدد من مدراء المدارس بالمديرية والشخصيات الاجتماعية .