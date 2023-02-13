بدء التصفيات الأولية للمسابقات الدولية في حفظ وتلاوة القرآن والأذان ووزارة الاوقاف تعلن شروط المتقدمين

الإثنين 13 فبراير-شباط 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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برعاية وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، تعلن وزارة الأوقاف والإرشاد عن بدء التصفيات الأولية المؤهلة للمسابقات الدولية للقرآن الكريم، والأذان، على مستوى المحافظات المحررة، ابتداء من يوم الأحد الموافق ١٩ فبراير وحتى الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣م.

وتتنوع المنافسات التي تقيمها الإدراة العامة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم بالوزارة، في الفروع التالية: فرع حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر ( للذكور فقط) ، وفرع حفظ القرآن الكريم كاملاً ( للذكور والإناث)، وفرع التلاوة والأداء الحسن ( للذكور فقط)، وفرع الأذان ( للذكور فقط)، وفرع حفظ القرآن الكريم كاملاً لصغار السن ( للذكور والإناث).

وحددت الوزارة الشروط المطلوبة للمتقدمين في كل فروع المنافسة. وتهيب الوزارة بالراغبين الذين تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل في فروع الوزارة في المحافظات، والذي سيبدأ من يوم الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣م وحتى الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣م.

*الشروط المطلوبة للمتقدمين في فروع المنافسات*

*أولاً: فرع حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر ( للذكور فقط )- أن يكون المتسابق يمني الجنسية ومقيما في اليمن

- ألا يزيد عمر المتقدم عن ٣٧ سنة في شهر ديسمبر ٢٠٢٣م.

- أن يكون المتقدم حافظا للقرآن الكريم كاملا بالقراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة ومتقنا - حفظ منظومتي الشاطبية والدرة - أن يتقدم لتسجيل اسمه وبياناته لدى مكتب الأوقاف والإرشاد في المحافظة التي يقيم فيها.

ثانيا: فرع حفظ القرآن الكريم كاملا

شروط التقدم للمشاركة ( للذكور والإناث) أن يكون المتسابق يمني الجنسية ومقيما في اليمن.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن ٢٥ سنة في شهر ديسمبر ۲۰۲۳م.

-أن يكون المتقدم حافظا للقرآن الكريم كاملا ومتقنا لأحكام التلاوة -أن يتقدم لتسجيل اسمه وبياناته لدى مكتب الأوقاف والإرشاد في المحافظة التي يقيم فيها.

ثالثا: فرع التلاوة والأداء الحسن ( للذكور فقط)

- أن يكون المتسابق يمني الجنسية ومقيما في اليمن. -

-- ألا يزيد عمر المتسابق عن ٣٥ سنة في شهر ديسمبر ٢٠٢٣م.

٣- أن يكون حافظا للقرآن الكريم كاملا ومتقنا لأحكام التجويد. أن يتقدم لتسجيل اسمه وبياناته لدى مكتب الأوقاف والإرشاد في المحافظة التي يقيم فيها

*رابعا فرع الأذان (للذكور فقط)*

شروط التقدم .

_ أن يكون المتسابق يمني الجنسية ومقيما في اليمن. - أن لا يزيد عمر المتقدم عن ٣٥ سنة في شهر ديسمبر ٢٠٢٣م.

- أن يكون المتقدم من ذوي الأصوات الحسنة وعلى دراية تامة بعلم المقامات الأساسية.

أن يتقدم لتسجيل اسمه وبياناته لدى مكتب الأوقاف والإرشاد في المحافظة التي يقيم فيها

*خامسا: فرع حفظ القرآن الكريم كاملا لصغار الحفاظ ( للذكور والإناث)* شروط التقدم للمشاركة:

- أن يكون المتسابق يمني الجنسية ومقيما في اليمن.

٢- ألا يزيد عمر المتقدم عن ١٤ سنة في شهر ديسمبر ٢٠٢٣م.

- أن يكون المتقدم حافظا للقرآن الكريم كاملا ومتقنا لأحكام التلاوة -أن يتقدم لتسجيل اسمه وبياناته لدى مكتب الأوقاف والإرشاد في المحافظة التي يقيم فيها.

*سادسا: فرع التلاوة والأداء لصغار الحفاظ ( للذكور والإناث)*

- أن يكون المتسابق يمني الجنسية ومقيما في اليمن

- ألا يزيد عمر المتقدم عن ١٢ سنة في شهر ديسمبر ٢٠٢٣م.