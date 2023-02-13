جمعية رعاية طالب العلم بالمكلا تفتتح احد مشاريعها الجديدة بدء التصفيات الأولية للمسابقات الدولية في حفظ وتلاوة القرآن والأذان ووزارة الاوقاف تعلن شروط المتقدمين رئيس مجلس القيادة الرئاسي يناقش مع السفير الاميركي إحياء العملية السياسية قفزوا من النوافذ.. هزة ارتدادية تصيب رجال انقاذ من امريكا وفرنسا بالذعر شاهد الصور.. انتشال سيدة من تحت الانقاض وهي على قيد الحياة بعد 176 ساعة على الزلزال دخول أول قافلة مساعدات الى الشمال السوري المنكوب ونظام الأسد يضع المزيد من الشروط المهرة.. اللجنة الأمنية ترفع الجاهزية والانتقالي يسعى للسيطرة على المحافظة ويعلن التصعيد ارتفاع حصيلة قتلى الزلازل في تركيا وسوريا.. آخر احصائية تتضمن توسيع الرحلات الى 6 دول وفتح المعابر.. هدنة موسعة في اليمن تسبقها مرحلتين بالقوارب والطائرات..الكشف عن تفاصيل تهريب إيران مسيرّات متطورة لروسيا
برعاية وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، تعلن وزارة الأوقاف والإرشاد عن بدء التصفيات الأولية المؤهلة للمسابقات الدولية للقرآن الكريم، والأذان، على مستوى المحافظات المحررة، ابتداء من يوم الأحد الموافق ١٩ فبراير وحتى الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣م.
وتتنوع المنافسات التي تقيمها الإدراة العامة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم بالوزارة، في الفروع التالية: فرع حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر ( للذكور فقط) ، وفرع حفظ القرآن الكريم كاملاً ( للذكور والإناث)، وفرع التلاوة والأداء الحسن ( للذكور فقط)، وفرع الأذان ( للذكور فقط)، وفرع حفظ القرآن الكريم كاملاً لصغار السن ( للذكور والإناث).
وحددت الوزارة الشروط المطلوبة للمتقدمين في كل فروع المنافسة. وتهيب الوزارة بالراغبين الذين تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل في فروع الوزارة في المحافظات، والذي سيبدأ من يوم الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣م وحتى الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣م.
*الشروط المطلوبة للمتقدمين في فروع المنافسات*
*أولاً: فرع حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر ( للذكور فقط )- أن يكون المتسابق يمني الجنسية ومقيما في اليمن
- ألا يزيد عمر المتقدم عن ٣٧ سنة في شهر ديسمبر ٢٠٢٣م.
- أن يكون المتقدم حافظا للقرآن الكريم كاملا بالقراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة ومتقنا - حفظ منظومتي الشاطبية والدرة - أن يتقدم لتسجيل اسمه وبياناته لدى مكتب الأوقاف والإرشاد في المحافظة التي يقيم فيها.
ثانيا: فرع حفظ القرآن الكريم كاملا
شروط التقدم للمشاركة ( للذكور والإناث) أن يكون المتسابق يمني الجنسية ومقيما في اليمن.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن ٢٥ سنة في شهر ديسمبر ۲۰۲۳م.
-أن يكون المتقدم حافظا للقرآن الكريم كاملا ومتقنا لأحكام التلاوة -أن يتقدم لتسجيل اسمه وبياناته لدى مكتب الأوقاف والإرشاد في المحافظة التي يقيم فيها.
ثالثا: فرع التلاوة والأداء الحسن ( للذكور فقط)
- أن يكون المتسابق يمني الجنسية ومقيما في اليمن. -
-- ألا يزيد عمر المتسابق عن ٣٥ سنة في شهر ديسمبر ٢٠٢٣م.
٣- أن يكون حافظا للقرآن الكريم كاملا ومتقنا لأحكام التجويد. أن يتقدم لتسجيل اسمه وبياناته لدى مكتب الأوقاف والإرشاد في المحافظة التي يقيم فيها
*رابعا فرع الأذان (للذكور فقط)*
شروط التقدم .
_ أن يكون المتسابق يمني الجنسية ومقيما في اليمن. - أن لا يزيد عمر المتقدم عن ٣٥ سنة في شهر ديسمبر ٢٠٢٣م.
- أن يكون المتقدم من ذوي الأصوات الحسنة وعلى دراية تامة بعلم المقامات الأساسية.
أن يتقدم لتسجيل اسمه وبياناته لدى مكتب الأوقاف والإرشاد في المحافظة التي يقيم فيها
*خامسا: فرع حفظ القرآن الكريم كاملا لصغار الحفاظ ( للذكور والإناث)* شروط التقدم للمشاركة:
- أن يكون المتسابق يمني الجنسية ومقيما في اليمن.
٢- ألا يزيد عمر المتقدم عن ١٤ سنة في شهر ديسمبر ٢٠٢٣م.
- أن يكون المتقدم حافظا للقرآن الكريم كاملا ومتقنا لأحكام التلاوة -أن يتقدم لتسجيل اسمه وبياناته لدى مكتب الأوقاف والإرشاد في المحافظة التي يقيم فيها.
*سادسا: فرع التلاوة والأداء لصغار الحفاظ ( للذكور والإناث)*
- أن يكون المتسابق يمني الجنسية ومقيما في اليمن
- ألا يزيد عمر المتقدم عن ١٢ سنة في شهر ديسمبر ٢٠٢٣م.