الإثنين 13 فبراير-شباط 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي يناقش مع السفير الاميركي إحياء العملية السياسية الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع سفير الولايات المتحدة الاميركية، ستيفن الجهود الاقليمية، والاممية والدولية الرامية الى احياء العملية السياسية،

ودفع المليشيات الحوثية وداعميها الايرانيين على التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لانهاء معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في بناء الدولة، واستعادة الامن والاستقرار والتنمية، والاندماج البناء في المحيطين الاقليمي والدولي.

جاء هذا خلال استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، سفير الولايات المتحدة الاميركية، ستيفن فاجن، للبحث في مستجدات الاوضاع المحلية، وجهود احلال السلام في اليمن.

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات اليمنية الاميركية المتميزة، وتقديره لمواقف الولايات المتحدة الى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية.

كما اشاد بالاسهامات الفاعلة للبحرية الاميركية المنسقة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين، التي قادت الى اعتراض المزيد من شحنات الاسحلة الايرانية المهربة الى المليشيات الحوثية الارهابية.

وتطرق اللقاء الى مسار الاصلاحات الاقتصادية، والخدمية والاجراءات الحكومية للحد من التداعيات الانسانية الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على منشآت النفط والبنى التحتية، وامدادات التجارة العالمية.