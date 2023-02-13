قفزوا من النوافذ.. هزة ارتدادية تصيب رجال انقاذ من امريكا وفرنسا بالذعر شاهد الصور.. انتشال سيدة من تحت الانقاض وهي على قيد الحياة بعد 176 ساعة على الزلزال دخول أول قافلة مساعدات الى الشمال السوري المنكوب ونظام الأسد يضع المزيد من الشروط المهرة.. اللجنة الأمنية ترفع الجاهزية والانتقالي يسعى للسيطرة على المحافظة ويعلن التصعيد ارتفاع حصيلة قتلى الزلازل في تركيا وسوريا.. آخر احصائية تتضمن توسيع الرحلات الى 6 دول وفتح المعابر.. هدنة موسعة في اليمن تسبقها مرحلتين بالقوارب والطائرات..الكشف عن تفاصيل تهريب إيران مسيرّات متطورة لروسيا معلومات لأول مرة… ابتكار دواء للوقاية من الحساسية الفول كريستيانو رونالدو يحصد أولى جوائزه في السعودية تعرف على أغلى10 لاعبين تخطوا الـ31 عاما فى العالم.. ميسي ومحرز الأبرز
بعد مرور أسبوع على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا الأسبوع الماضي، لا تزال بعض الهزات الارتدادية تتوالى في البلاد.
فقد التقطت كاميرا لحظة ذعر بين عناصر فرق الإنقاذ الأميركية والفرنسية أثناء محاولتهم انتشال ثلاثة أشخاص، يعتقد أنهم أحياء من حطام مبنى مدمر في منطقة أنطاكيا بسبب الهزة الارتدادية في المنطقة.
وأظهر المقطع المصور، رجال الإنقاذ وهم يقفزون من نافذة إحدى البنايات هربا للخارج خوفاً من الانهيارات نتيجة الهزة.
وأثرت الهزات الارتدادية التي حدثت من وقت لآخر سلبًا على عمليات البحث والإنقاذ في المباني المنهارة أو في مناطق الركام.
وبعد استراحة قصيرة، استأنف الفريقان الأميركي والفرنسي الحفر في المبنى المنهار، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
هذا ويعمل حاليا أكثر من 233 ألفا من أفراد البحث والإنقاذ في الميدان، وفقا لإدارة الكوارث التركية.
وضرب زلازلان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة يوم الاثنين الماضي (6 فبراير 2023) تركيا وسوريا مخلفين أكثر من 35 ألف قتيل في البلدين فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين تحت الركام، وسط توقعات بارتفاع العدد مع مرور الوقت.