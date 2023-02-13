قفزوا من النوافذ.. هزة ارتدادية تصيب رجال انقاذ من امريكا وفرنسا بالذعر شاهد الصور.. انتشال سيدة من تحت الانقاض وهي على قيد الحياة بعد 176 ساعة على الزلزال دخول أول قافلة مساعدات الى الشمال السوري المنكوب ونظام الأسد يضع المزيد من الشروط المهرة.. اللجنة الأمنية ترفع الجاهزية والانتقالي يسعى للسيطرة على المحافظة ويعلن التصعيد ارتفاع حصيلة قتلى الزلازل في تركيا وسوريا.. آخر احصائية تتضمن توسيع الرحلات الى 6 دول وفتح المعابر.. هدنة موسعة في اليمن تسبقها مرحلتين بالقوارب والطائرات..الكشف عن تفاصيل تهريب إيران مسيرّات متطورة لروسيا معلومات لأول مرة… ابتكار دواء للوقاية من الحساسية الفول كريستيانو رونالدو يحصد أولى جوائزه في السعودية تعرف على أغلى10 لاعبين تخطوا الـ31 عاما فى العالم.. ميسي ومحرز الأبرز
فرق الإنقاذ تتمكن من انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى في ولاية هاطاي التركية بعد 176 ساعة على الزلازل التي ضربت جنوب البلاد...