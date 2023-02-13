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شاهد الصور.. انتشال سيدة من تحت الانقاض وهي على قيد الحياة بعد 176 ساعة على الزلزال

الإثنين 13 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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فرق الإنقاذ تتمكن من انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى في ولاية هاطاي التركية بعد 176 ساعة على الزلازل التي ضربت جنوب البلاد...

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