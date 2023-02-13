المهرة.. اللجنة الأمنية ترفع الجاهزية والانتقالي يسعى للسيطرة على المحافظة ويعلن التصعيد

الإثنين 13 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، برنامجا تصعيديا في المهرة في إطار مساعيه لإخراج القوات الحكومية والسيطرة على المحافظة.

وزعم الانتقالي بالمهرة، في بيان صادر عن اجتماع له، أن البرنامج التصعيدي يهدف لتمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤونهم سياسياً وأمنياً ومدنياً.

وهاجم المجلس النازحين من المحافظات الأخرى، مطالبا السلطات بالحد مما وصفها بسياسات التوطين الممنهج، مؤكدا رفضه أي تعيينات من خارج المحافظة.

ومنذ سيطرة الانتقالي على محافظة شبوة في أغسطس الماضي، كثف المجلس تصعيده في وادي حضرموت لطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى.

في غضون ذلك ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة في اجتماعها، امس الأحد، برئاسة المحافظ رئيس اللجنة محمد علي ياسر، الأوضاع الأمنية بالمحافظة، والإجراءات والتدابير المتخذة للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وجهود السلطة المحلية في دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية.

واستمع المحافظ في الاجتماع الذي ضم الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، ووكيل المحافظة العميد مختار بن عويّض، من أعضاء اللجنة إلى ما تم تنفيذه من مهام، إضافة إلى أهم الاحتياجات والصعوبات.

وشدد المحافظ، على ضرورة رفع اليقظة وتعزيز الإجراءات الأمنية وبذل المزيد من الجهود لما شأنه الحفاظ على استقرار المحافظة.. مثمناً الجهود المبذولة من قبل اللجنة وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومنتسبيها الذين كانوا على مستوى عال من اليقظة والحس الأمني وضبط عمليات التهريب بمختلف أنواعه.. مؤكداً حرص السلطة المحلية على دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية وتذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات الممكنة لتؤدي مهامها والقيام الموكلة إليها.