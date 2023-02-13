ارتفاع حصيلة قتلى الزلازل في تركيا وسوريا.. آخر احصائية

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ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال إلى أكثر من 35 ألفا في تركيا وسوريا، وسط استمرار عمليات الإنقاذ للعثور على أحياء رغم تضاؤل الآمال.
وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 31 ألفا و643.
من جهته، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان، اليوم الاثنين، إن أكثر من 4300 شخص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 7600 آخرين في شمال غربي سوريا حتى يوم 12 فبراير/شباط.
في سياق متصل، قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة مارتن غريفيث إن مرحلة عمليات الإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا "تقترب من نهايتها"، وإن الحاجة الماسة ستصبح توفير الملاجئ والطعام والتعليم والرعاية النفسية والاجتماعية.
وأضاف غريفيث "الأمر الأكثر إثارة للدهشة هنا هو في حلب التي عانت كثيرا خلال هذه السنوات، ولكن هذه اللحظة تمثل الأسوأ بين كل ما مر به هؤلاء الأشخاص".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستعمل على أن يتم نقل مساعدات من مناطق سيطرة الحكومة لمناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في الشمال الغربي الذي ألحق الزلزال المدمر خسائر فادحة به أيضا.
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت السبت أن عدد المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا هذا الأسبوع، بلغ نحو 26 مليون شخص.
وأطلقت المنظمة التابعة للأمم المتحدة السبت نداء عاجلا لجمع 42,8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الحاجات الصحية الطارئة والكبرى.