تتضمن توسيع الرحلات الى 6 دول وفتح المعابر.. هدنة موسعة في اليمن تسبقها مرحلتين

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تحدثت مصادر سياسية يمنية، عن بدء مرحلة بناء الثقة بين المتحاورين في سلطنة عمان، تمهيدا لإعلان هدنة موسعة جديدة.
وأكدت،بحسب الامارات اليوم قرب بدء مرحلة بناء الثقة، تسبق الإعلان عن هدنة إنسانيه موسعة في اليمن على خلفية المشاورات المتواصلة في سلطنة عمان برعاية الأمم المتحدة، أبرزها السماح بدخول سفن تجارية دون تفتيش إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية.
وأوضحت المصادر، أن المرحلة الثانية من بناء الثقة فتح خطوط ملاحة جوية جديدة في مطار صنعاء الدولي، تشمل ست دول، والبدء بفتح معابر في طرق رئيسة تربط عدد من المدن اليمنية.