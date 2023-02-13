معلومات لأول مرة… ابتكار دواء للوقاية من الحساسية الفول

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ابتكر علماء جامعة نوتردام وكلية الطب بجامعة إنديانا عقارا يمنع ظهور الحساسية من الفول السوداني.
وتشير مجلة Science Translational Medicine إلى أن العقار المبتكر يمنع ظهور الحساسية من تناول الفول السوداني (فستق الأراشيد)، التي يعاني منها أكثر من 1 بالمئة من سكان العالم، التي يمكن أن تؤدي حتى إلى الوفاة.
وتضيف، يوصي الأطباء دائما باتباع نظام غذائي صارم لا يحتوي نهائيا على الفول السوداني أو منتجاته، ومع ذلك يبقى خطر تناول هذا الفول قائما، ولا يوجد حاليا دواء يمنع ظهور هذه الحساسية.
ولكن مفعول الدواء الجديد الذي ابتكره العلماء يبدأ قبل أن تؤدي المادة المسببة للحساسية إلى تحفيز رد فعل الجسم.
وهذه المادة عبارة عن مثبط لتفاعل cHBI يكبح نشاط الخلايا المناعية في الجسم، ما يسمح بعدم ملاحظة مسببات الحساسية.
وتوفر حقنة واحدة من الدواء الجديد حماية لأكثر من أسبوعين.
كما أن تناول الدواء بعد وقت قصير من ظهور الأعراض، يوقف ظهور وتطور الحساسية.
وتجدر الإشارة إلى أن التجارب التي أجريت كانت تتركز على الفول السوداني لأنه أكثر أنواع الحساسية الغذائية انتشارا، خاصة بين الأطفال.
ولكن يمكن على أساس التكنولوجيا الجديدة تصميم مثبطات أخرى تعمل مع عدد آخر من مسببات الحساسية.
ويخطط المبتكرون لإجراء اختبارات المرحلة ما قبل السريرية وفي حال نجاحها، تبدأ التجارب السريرية