تعرف على أغلى10 لاعبين تخطوا الـ31 عاما فى العالم.. ميسي ومحرز الأبرز

الإثنين 13 فبراير-شباط 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يتم تحديد أسعار لاعبي كرة القدم فى سوق الانتقالات من خلال عوامل مختلفة، مثل عمر اللاعب وطول العقد والمستوى الحالى وإمكانية التطوير المستقبلي.

وتأخذ الفرق أيضًا فى الاعتبار مركز اللاعب وأهدافه ومساعداته ومقاييس الأداء الأخرى، فضلاً عن سمعة اللاعب وإمكانية التسويق، ويمكن أن تتأثر رسوم الانتقالات بتاريخ انتقال اللاعب، وحالة سوق الانتقالات الحالى، والاستقرار المالى لنادى البيع والشراء وإلحاحه.

فى النهاية، تخضع القيمة السوقية لانتقالات لاعب كرة القدم للتفاوض وتتأثر بالقيمة المتصورة التي يضعها كل نادٍ على اللاعب، مع انتقال اللاعبين إلى الثلاثينيات من العمر، تنخفض قيمتهم.

ولكن هناك أفراد يلعبون كرة قدم بشكل رائع ولا يتأثرون بعامل السن، حتى في الثلاثينيات من العمر ولا يظهرون أي علامات على تراجع المستوى. هنا نرصد أغلى 10 لاعبين تخطوا سن الـ31 عاما فى العالم..

1- كيفين دي بروين- مانشستر سيتي- 31 عاما (80 مليون يورو)

2- نيمار داسيلفا- باريس سان جيرمان- 31 عاما (75 مليون يورو)

3- ليونيل ميسي- باريس سان جيرمان- 35 عاما (50 مليون يورو)

4- فيرجيل فان دايك- ليفربول- 31 عاما (50 مليون يورو)

5- روبرت ليفاندوفسكي- برشلونة - 34 عاما (45 مليون يورو)

6- جورجينيو- أرسنال- 31 عاما (35 مليون يورو)

7- كاليدو كوليبالي- تشيلسي- 31 عاما (35 مليون يورو)

8- كريم بنزيما – ريال مدريد- 34 عاما (35 مليون يورو)

9- نجولو كانتي- تشيلسي- 31 عاما (30 مليون يورو)

10- رياض محرز- مانشستر سيتي- 31 عاما (30 مليون يورو