بدولة عربية وبقدرة 12 مليون أوقية.. اكتشاف منجم ضخم من الذهب سيقلب موازين القوة الاقتصادية

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اكتشاف منجم ضخم من الذهب سيقلب موازين القوة الاقتصادية تستمر الاكتشافات الباطنية مع تطور العلم يوما بعد يوم غير أن الصدفة هي العامل الأساسي في العثور على تلك الكنوز, ولعل أبرز الدول التي أظهرت اكتشافات مثيرة في الأيام الماضية هي الدول العربية باكتشافات للذهب والنفط والغاز وغيرها.
ومع ذلك تكون الدول الغربية هي مهد الكنوز والدفاءن القديمة كونها كانت أم الحضارات السابقة من رومانية وبيزنطية وغيرها, وعليه تكثر الكنوز فيها, إلا أنه كما قلنا تبق الصدفة هي العامل الرءيسي في العثور عل تلك الكنوز.
كشف مستشار وزير التموين المصري ناجي فرج، تفاصيل إنتاج أول سبيكة ذهب من منجم إيقات بالصحراء الشرقية والذي تم اكتشافه خلال شهر يونيو 2022.
وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج “صالة التحرير” عبر “قناة صدى البلد”، إن مصر يوجد بها 100 منجم، أبرزهم منجم السُكري الذي يضم 12 مليون أوقية من الذهب، لافتا إلى أن منجم إيقات يوجد به مليون أوقية من الذهب.
تابعنا على غوغل نيوز وأضاف الدكتور ناجي فرج، مساء اليوم الاثنين، أن التنقيب عن الذهب من الأدوات الجيدة للدولة؛ وهو واجب قومي، لافتا إلى وجود أماكن أخرى عامرة بالمعدن الأصفر وهي العملة المعتمدة حول العالم، مشيرا إلى أن ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب يُعطي قوة للجنيه المصري.
وأوضح فرج، أنه لابُد من أن تكون عمليات استخراج الذهب بأيادي مصرية، مؤكدًا أن خام الذهب موجود ومتوفر في عدة مناطق مصرية؛ وبالشراكة مع الشركات القومية في الاستخراج؛ سيكون لهذا الأمر تأثير جيد على قطاع التنجيم في مصر.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” عبر “قناة صدى البلد”: “استخراج الذهب من منجم السكري يساهم في رفع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب إلى 300 طن مما يساهم في رفع قيمة العملة المحلية”.
ولفت ناجي فرج، إلى أنه من المفترض استقدام شركات مصرية لاستخراج الذهب من المثلث الذهبي جنوب غرب سفاجا والموجود على مساحة 250 كيلومتر مربع؛ بدلا من ترك هذه المناطق للتنقيب العشوائي