الطيران إسرائيلي تقصف قطاع غزة ومسؤول في الجيش يكشف التفاصيل

الإثنين 13 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة أغارت خلال الليل على موقع تحت الأرض لإنتاج المواد الخام الصاروخية لمنظمة حماس وسط قطاع غزة الليلة.

وأضاف أن الهجوم يأتي ردا على إطلاق صاروخ، السبت، اعترضته طائرات الدفاع الجوي، من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ولفت المتحدث العسكري أن هذا الهجوم يشكل ضررا على قدرة حماس على تقوية وتسليح نفسها.

وحمل الجيش الإسرائيلي حماس مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة محذرا من أنها ستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد دولة إسرائيل