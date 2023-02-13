تسجيل خلل فني في عمل تويتر في مختلف أنحاء العالم

الإثنين 13 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تم اليوم الاثنين تسجيل مشاكل فنية في عمل "تويتر" في عدد من بلدان العالم، حسب معطيات موقع "Downdetector".

ونقل الموقع عن مستخدمي "تويتر" أن العطل يشمل عمل الموقع والتطبيق على حد سواء، مشيرا إلى أن أكبر عدد من المشاكل تم تسجيلها في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.

وفي روسيا تم تقييد الوصول إلى "تويتر" في مارس عام 2022.